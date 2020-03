Coronavirus, l’allarme della sindaca di Pula: “Inusuale presenza di persone non residenti da settimane nelle villette”. L’allarme di Carla Medau in una lettera a Solinas: nel territorio di Pula una vera e propria corsa alle seconde case da parte di persone non residenti, sarde e della penisola. “Vengano comunicati subito i nominativi”, chiede la sindaca. Ecco il suo messaggio: “Buon pomeriggio a tutti, come Autorità della Salute Pubblica, oltre alle costanti e strettissime interlocuzioni con l’ANCI e con tutti i Sindaci della Sardegna, ho ritenuto di far presente al Presidente Christian Solinas, con la lettera che condivido con voi, l’inusuale presenza di persone non residenti da settimane presenti sul territorio di Pula.

Vi informo che in data odierna, in tutte le comunioni, villaggi e residenze, è stata inviata una comunicazione con la preghiera che vengano comunicati tempestivamente, in riferimento al DPCM del 9 Marzo, i nominativi delle persone che sono arrivate in terra Sarda dal 24 Febbraio 2020. Attraverso il link sottostante è possibile compilare online il modulo di registrazione per l’ ATS Sardegna ⤵️https://app.smartsheet.com/b/form/20d481685d12494391d3f87e36448b8c L’Amministrazione di Pula si sta costantemente muovendo, senza lasciare nulla di intentato.

Chiediamo la massima collaborazione da parte di tutti”.