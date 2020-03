Monserrato, ordinanza urgente sul Coronavirus: “Sport all’aperto consentito solo a distanza di un metro”. Il sindaco Locci ha emanato l’ordinanza con tutti i divieti sull’emergenza Coronavirus: ecco cosa contiene nei dettagli.

Con Ordinanza del Sindaco di Monserrato n. 10 del 10.03.2020, con decorrenza da martedi 10 marzo 2020 e fino alle ore 24 del giorno di venerdi 3 aprile 2020 sono stati presi i seguenti provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione del “CORONAVIRUS” – COVID-19:

1) Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e quelli realizzati dagli artisti di strada, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato;

2) La chiusura al pubblico di mediateca e biblioteca;

3) Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi sale slot e video lottery, sale scommesse, sale bingo, gli intrattenimenti nei pubblici esercizi (bar e ristoranti) e all’interno di circoli privati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

4) Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito dalle ore 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di far rispettare, anche attraverso l’adozione di efficaci misure di contingentamento degli ingressi nei suddetti locali, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione tali disposizioni valgono altresì per tutte le attività svolte all’interno di circoli e locali privati;

5) Sono sospese le attività di palestre e centri sportivi, scuole da ballo, centri culturali e sociali e centri ricreativi;

6) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni. Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro e nell’ambito degli spostamenti consentiti dalla lettera a) comma 1 del DPCM 8 marzo 2020;

7) Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri. Nel cimitero verranno regolarmente garantite tutte le operazioni di tumulazione ma senza corteo funebre al seguito, ciò al fine di evitare la formazione di assembramenti in prossimità del luogo di sepoltura. Sarà consentito accompagnare il feretro al luogo di sepoltura esclusivamente da parte dei familiari più stretti (a titolo esemplificativo genitori, coniuge e figli, fratelli e sorelle) nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Il Responsabile del Settore competente potrà disporre la chiusura al pubblico in concomitanza con le operazioni di tumulazione;

8) Sono sospese le procedure concorsuali avviate e calendarizzate da questa amministrazione per le selezioni di istruttore amministrativo, tecnico e di vigilanza;

9) Gli uffici comunali saranno aperti al pubblico solo previo appuntamento telefonico. Qualora si abbia necessità di informazioni specifiche potrà essere utilizzata la posta elettronica o altre modalità di accesso telematico messe a disposizione dagli uffici. L’accesso agli sportelli sarà contingentato dal personale addetto al servizio di portierato nel rispetto dell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 e della disposizione sindacale n.6 del 5.3.2020;

10) La sanificazione di tutti gli uffici comunali e degli spazi all’aperto frequentati da famiglie, comprese panchine e giochi utilizzati dai bambini;