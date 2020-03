Coronavirus, isolamento anche per gli equipaggi di navi e aerei arrivati in Sardegna

Non solo semplici cittadini o turisti. La nuova ordinanza anti-Coronavirus firmata dal presidente della Regione Christian Solinas ingloba anche tutti gli equipaggi di navi e aerei. Anche per loro, infatti, scattano nuove e stringenti regole: vietato allontanarsi dalla struttura ricettiva presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla ripartenza prevista evitando. nel periodo di permanenza in Sardegna. ogni contatto”. Per quanto riguarda i bagagli, “dopo la riconsegna ai nastri, devono essere movimentati esclusivamente dai rispettivi proprietaria”. Inoltre, “gli autisti dei servizi navetta addetti al trasferimento degli equipaggi. devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale. quali mascherina con filtro non inferiore a Ffp2. guanti e occhialini o visiera protettiva. AI termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipocloritodi sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro”.

Inoltre, le società di gestione degli scali e i vettori aerei e navali dovranno “mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 24 febbraio 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna”.