Sono 14.242 i nuovi casi Covid registrati il 12 gennaio 2021. In aumento rispetto all’11 gennaio, quando erano 12.532, ma con 50mila tamponi in più, tanto che il tasso di positività scende al 10,05% contro il 13,6% dell’11 gennaio. In crescita i decessi, 616, (l’11 gennaio erano 448), per un totale di 79.819 vittime dall’inizio dell’epidemia. Continua a leggere su Agi.it