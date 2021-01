I vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri sono intervenuti nel tardo pomeriggio a Villacidro per un incendio divampato in un mobilificio dismesso. La squadra, arrivata sul posto, ha iniziato lo spegnimento del focolaio scoppiato all’interno, presumibilmente al piano terra, evitando il coinvolgimento della struttura. L’intervento è ancora in corso. Attualmente non si conoscono le cause che hanno scatenato il rogo.