Coronavirus, crescono le speranze del vaccino: a fine aprile via ai test sull’uomo Italia-Gb. Inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull’uomo – su 550 volontari sani – del prodotto messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. Ad annunciarlo è l’ad di Irbm Piero Di Lorenzo. Si prevede, afferma, di “rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole”. La scoperta di un vaccino è da più parti indicata come l’unica soluzione che potrà consentire di tornare alla normalit, .si legge nel nostro giornale partner Quotidiano.net.

