Cagliari, in anteprima il nuovo maxi polo delle Agenzie delle Entrate: “Un grande intervento dietro viale Elmas”

Cagliari, in anteprima il nuovo grande polo delle Agenzie delle Entrate: “Un grande intervento dietro viale Elmas”. La consigliera Francesca Ghirra anticipa il grande progetto che sarà discusso domani in Comune: “Domani pomeriggio, dopo oltre un mese di interruzione, riprendono in videoconferenza i lavori della commissione urbanistica. Il primo documento all’ordine del giorno riguarda la realizzazione del nuovo polo dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un bell’intervento di riqualificazione degli ex Magazzini dell’Aeronautica, dismessi il 27 novembre 2015. Il progetto di paesaggio, dal valore di 50 milioni di euro, è stato realizzato a seguito di un concorso internazionale di progettazione vinto dallo studio di architettura Corvino e Multari. Riguarda un’area di 28.954 mq sita tra gli edifici delle Poste e il Consorzio Agrario, delimitata a est dal viale Elmas, dove si trova l’ingresso principale, a sud dalla traversa Elmas e a ovest dalla via Simeto.

Parliamo di una delle zone più marginali della periferia di Cagliari, sia per posizione che per carenza di spazi collettivi e servizi di intrattenimento, priva di attrattori e di centralità urbane. Proprio per questo nel 2016 l’Amministrazione Zedda candidò quest’area della città per il cosiddetto bando periferie, grazie a cui ottenne 18 milioni di euro.

L’intervento è strettamente correlato con il programma per Sant’Avendrace, che si pone l’obiettivo della rigenerazione urbana del quartiere grazie alla riqualificazione del Viale Sant’Avendrace, della via Po, delle via San Paolo e Campo Scipione, alla costruzione di un complesso di social housing e di Edilizia Residenziale Pubblica al posto dell’Ex Mattatoio di via Po e la realizzazione di un parco sportivo ed educativo in via San Paolo.

L’intervento prevede:

– la conservazione degli edifici aventi valore storico testimoniale (ex Magazzino-comando, ex Magazzini, Stazione di lavaggio e Truppa, ex Sede Squadriglia TLC) con adeguamento strutturale e funzionale;

– la demolizione degli edifici ritenuti privi di valore e non funzionali all’ipotesi progettuale (ex Mensa e Circolo Ufficiali e ex Magazzini c.d. hangar inglesi);

– la realizzazione di un nuovo edificio che, addossandosi all’edificio ex Magazzino comando, si estende e ingloba l’ex edificio Magazzini, Stazione di lavaggio e Truppa;

– la realizzazione di un parcheggio pluripiano sull’area di sedime dell’edificio ex Magazzini c.d. hangar inglesi.

Saranno realizzati 78.686,78 mc rispetto a un volume edificabile totale di 86.862,00 mc, con un altezza massima di 16 m. Il compendio a “Energia quasi Zero” e ad alta efficienza energetica prevede edifici dotati di schermature, vetri elettrocromici e ove possibile materiali naturali e riciclabili (sughero e pannelli X LAM). L’autorimessa sarà coperta da un tetto fotovoltaico che, oltre a produrre energia pulita permetterà di ombreggiare le auto d’estate e proteggerle parzialmente dalle piogge durante i periodi invernali. È stato, poi, previsto un impianto di raccolta, depurazione e riuso dell’acqua piovana che, oltre che per utilizzi igienici, potrà essere impiegata anche per l’irrigazione degli spazi verdi. L’edificio principale avrà un tetto verde che garantirà consumi ridotti per riscaldamento e raffrescamento, migliore assorbimento e drenaggio delle acque meteoriche.

La realizzazione dell’intervento è subordinata alla bonifica e al ripristino ambientale dell’area, prevede il mantenimento e il potenziamento del verde esistente e la realizzazione di superfici di parcheggio verdi permeabili.

Il nuovo polo, che ospiterà tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari, sarà costituito da:

a. Direzione Regionale (D.R.);

b. Direzione Provinciale e Uffici Territoriali 1 e 2 (D.P. e U.T. 1 e 2);

c. Ufficio Provinciale Territoriale (U.P.T.);

d. Centro di Assistenza Multicanale (C.A.M.) e Centro Operativo (C.O.).

Gli obiettivi specifici di progetto sono:

OS1 Progettare un nuovo paesaggio urbano

OS2 Realizzare una struttura complessa di Rango Territoriale (Polo Agenzia delle Entrate)

OS3 Conservare l’area a potenziale rischio archeologico

OS4 Conservare le essenze arboree presenti

OS5 Rispettare la morfologia dei luoghi

OS6 Integrare il progetto con i piani e i programmi in essere nel contesto

Le azioni di progetto sono:

A1 Conservazione degli edifici aventi valore storico testimoniale

A2 Demolizione degli edifici ritenuti privi di valore e non funzionali all’ipotesi progettuale

A3 Realizzazione di un parcheggio pluripiano

A4 Contenimento dei Consumi Energetici e di Sostenibilità Ambientale

A5 Incremento delle aree permeabili presenti nel compendio

A6 Realizzazione aree a verde pubblico e a uso pubblico con essenze arboree e arbustive autoctone

A7 Garantire la fruibilità dell’area

A8 Garantire l’accessibilità alle persone diversamente abili

L’area è molto rilevante dal punto di vista archeologico – paesaggistico, sia per i ritrovamenti archeologici che la vicinanza allo “Stagno” di Cagliari. L’accurata relazione archeologica predisposta dal dott. Nicola Dessì evidenzia, però, che la natura dei lavori in progetto non prevede scavi oltre il livello di calpestio attuale e, quindi, non comporta rischi per la conservazione di eventuali emergenze archeologiche”, i dettagli illustrati oggi da Francesca Ghirra.