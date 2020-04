Quartucciu, il giallo di un uomo positivo in giro: “Tutto falso, voglio tranquillizzare la popolazione”. Il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu: “Voglio tranquillizzare tutta la nostra comunità che l’unico caso ufficiale di covid-19 positivo è sotto controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza locale e sanitarie. Qualsiasi notizia che viene divulgata, al di fuori delle comunicazioni ufficiali del Sindaco è priva di ogni fondamento”. Il riferimento chiaro è a un video, diffuso questo mattina dal consigliere comunale Gianni Pistidda, che accusava un cittadino di Quartucciu di non rispettare la quarantena e di “girare tranquillamente” in altri Comuni. Pistidda ha poi rimosso il video da Fb, per poi motivare così la sua decisione: “Cari Amici, Cari Concittadini, come potete immaginare, il motivo che mi ha indotto a postare postare il video, siccessivamente volontatiamente rimosso, su questo social è stato null’altro che la preoccupazione generata dall’aver ricevuto la relativa segnalazione ben sapendo, in coscienza, come tutti noi, quali sono le conseguenze, spesso letali, di un comportamento contrario alle prescrizioni di legge e sindacali. Mio malgrado, ho provveduto alla rimozione del video per limitare ulteriori allarmismi e sterili strumentalizzazioni confidando, come di consueto, nell’operato delle Autorita’ competenti, deputate ad effettuare le verifiche del caso. E’ di tutta evidenza che ogni differente interpretazione del mio intervento sia affetta da mala fede. Non si tratta di una caccia alle streghe ma dello scrupolo che mi sono posto, fin da principio, anche in virtù della carica di amministratore che ricopro nel mio Comune”. Ma il sindaco Pisu, come detto, ha smentito tutto affermando di fatto che la vicenda è completamente falsa.