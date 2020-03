Coronavirus, aziende ortofrutticole sarde al collasso: “Stop alle tasse e subito finanziamenti per 24 mesi”

Il contesto attuale, condizionato giocoforza dalle conseguenze del problema “coronavirus”, ha portato, nei mercati nazionali, a un crollo nei volumi di transazioni per circa il 35% con gravi conseguenze anche per il comparto ortofrutticolo sardo.

Le aziende ortofrutticole sarde, che già soffrivano i problemi causati dal caldo inusuale della stagione invernale che ha generato una sovraproduzione con la conseguente riduzione dei prezzi riconosciuti ai produttori sotto il limite dei costi di produzione, attraversano l’ennesimo periodo di difficoltà dal quale in assenza di soluzioni di prospettiva oltre che emergenziali, sarà difficile sollevarsi.

La Provincia Cia Cagliari – Sud Cagliari, esprime la necessità che la Regione Sardegna avvii una specifica campagna promozionale sull’intero territorio nazionale che punti sugli elementi di salubrità delle produzioni agricole sarde.

Per quanto concerne invece le soluzioni da adottare sul livello nazionale Cia-Agricoltori Italiani, al al fine di dare sostegno e risposte concrete a tutto il comparto agricolo, propone i seguenti interventi: