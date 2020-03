Coronavirus e scuole chiuse, si pensa a un voucher per aiutare le famiglie a pagare la baby sitter. Scuole chiuse sino a metà marzo e potrebbe arrivare anche a una proroga. “Intanto si sta pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher, si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche. L’annuncio arriva dalla ministra per la Famiglia Elena Bonetti, che parla anche dell’ipotesi di congedi straordinari per i genitori. Tra le nuove misure che si stanno mettendo a punto per tutelare il lavoro nei giorni dell’emergenza, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo annuncia il rafforzamento del Fondo d’integrazione salariale e l’estensione, sull’intero territorio nazionale, della cassa integrazione in deroga “a beneficio dei lavoratori che non sono coperti da altri ammortizzatori sociali o che sono occupati in aziende che li hanno terminati, intervento che riguarderà il settore privato compreso quello agricolo”. ma c’è già chi si muove in autonomia: la Regione Toscana decide di rimborsare al personale delle asl la spesa baby sitter per l’orario scolastico dei figli”, spiega il nostro giornale partner Quotidiano.net.