Sospese tutte le riunioni nella Municipalità di Pirri. La presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, ha disposto la sospensione temporanea di tutte le riunioni di capigruppo, commissioni, Consiglio di pesidenza e Consiglio della Municipalità.

La decisione è stata presa in via precauzionale sulla base delle misure da attuare per l’emergenza epidemiologica del Coronavirus.