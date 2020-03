Coronavirus, a Cagliari “annullato il catechismo per i 300 bambini di San Paolo”

Il catechismo? Annullato “in via precauzionale e per allinearci al decreto del Governo sul Coronavirus”. Niente lezioni dalle 17 alle 18:30 nelle stanze dell’oratorio di San Paolo in piazza Giovanni XXIII a Cagliari. La decisione è stata presa dalla comunità interna e approvata da don Simone Calvano, parroco della chiesa salesiana: “Stiamo seguendo i dispositivi approvati ieri. Sono circa trecento i bambini e le bambine che, una volta alla settimana, vengono da noi per seguire i catechisti. Molti genitori mi avevano già detto che avrebbero tenuto i loro figli a casa. Sono in attesa di sentirmi con il vescovo per capire come si può procedere e se sarà possibile ripartire con gli incontri già dalla prossima settimana”. Insomma, una giusta e doverosa misura precauzionale, quella adottata nella chiesa storica di San Benedetto.