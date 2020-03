Il Coronavirus ferma anche la musica, a Cagliari stop agli spettacoli al teatro Lirico

Il Coronavirus ferma anche la musica e l’arte. Al teatro Lirico di Cagliari, sino a giovedì cinque aprile, tutti gli appuntamenti in cartellone sono stati sospesi in seguito al decreto emanato dalla presidenza del Consiglio dei ministri al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Tutti gli spettacoli inclusi in questo periodo ( Pagliacci , concerto sinfonico diretto da Donato Renzetti, West Side Story ) verranno riprogrammati in date da definire. A comunicarlo è l’ufficio stampa dell’ente sinfonico. “ Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito www.teatroliricodicagliari.it e le pagine