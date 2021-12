Contromano sulla Ss 466 a Ussana, non si ferma all’alt e colpisce un’auto: denunciato un commerciante

Contromano a Ussana, non si ferma all’alt e colpisce un’auto: denunciato un commerciante.

Ieri 4 dicembre, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Dolianova hanno denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico e tossicologico e non ottemperanza all’alt intimato dalle forze di polizia un 47enne di Monserrato, commerciante, incensurato. La Centrale Operativa dei Carabinieri è stata allertata telefonicamente da alcuni automobilisti di passaggio, circa il transito contromano di un autocarro lungo la S.S. 466 in agro del comune di Ussana. La pattuglia del Nucleo Radiomobile ha individuato immediatamente un autocarro Nissan Cabstar, che percorreva l’ arteria stradale con direzione di marcia Serdiana, invadendo l’opposta corsia di marcia. La pattuglia, raggiunto l’autocarro ha intimato ripetutamente all’autista di accostare utilizzando i dispositivi acustici e luminosi d’emergenza e ha seguito il mezzo al fine di allertare gli altri utenti in transito dell’imminente pericolo. Nonostante ciò l’autista ha continuato la sua marcia per alcuni chilometri fino all’impatto laterale con l’auto di un operaio di San Sperate che proveniva dal senso di marcia opposto. Il 47enne ha opposto rifiuto all’accertamento con l’etilometro e tossicologico. Sul luogo del sinistro è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato i due coinvolti, feriti in modo non grave, in un nosocomio di Cagliari.