Cagliari, dopo10 anni di chiusura riapre la Casa dello Studente di via Montesanto: nuovi arredi e tutti i comfort. Si parte con 74 posti letto disponibili da subito. Altri 106 si aggiungeranno entro la fine di questo anno accademico, per un totale di 180 posti.

Un risultato storico che restituisce alla comunità studentesca una casa e un luogo di incontro, condivisione e crescita. Spazi comuni, aule studio, lavanderia e servizi: tutto ciò che permette di vivere al meglio gli anni dell’università, costruendo relazioni che vanno oltre lo studio.

Situata tra Is Mirrionis e San Michele, la struttura potrà permettere ai giovani di reperire con più facilità un alloggio in città.