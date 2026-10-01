La segnalazione da via Ettore Fieramosca: “Con la nuova disposizione sono stati praticamente eliminati tutti i parcheggi”. Sparito anche lo stallo N6136, dotato appena una settimana fa di un sensore comunale

Rifanno la segnaletica stradale e, insieme alle nuove strisce, spariscono anche i parcheggi. Succede in via Ettore Fieramosca, a Pirri, dove un residente ha segnalato alla redazione una situazione che riguarda l’intera strada e, in particolare, uno stallo riservato alle persone con disabilità.

«In questi giorni stanno rifacendo la segnaletica stradale e, con la nuova disposizione, sono stati praticamente eliminati tutti i parcheggi lungo la via», racconta il residente.

Tra gli spazi cancellati c’è anche lo stallo per disabili N6136. “Come si può evincere dal video, si nota che è stato eliminato lo stallo per disabili”, spiega nella segnalazione.

Ma è soprattutto un particolare a rendere la vicenda singolare. “Proprio quello stallo, soltanto una settimana fa, era stato dotato del nuovo sensore comunale installato sotto il manto stradale per rilevare se il posto disabili fosse occupato o libero”.

Il posto era stato anche numerato. Poi, a distanza di pochi giorni, è arrivato il rifacimento della segnaletica e quello stesso stallo è stato eliminato.

“In pratica, dopo aver installato e numerato il sensore, il posto riservato ai disabili non esiste più”, sottolinea il residente.

La segnalazione riguarda però anche la possibilità di parcheggiare lungo tutta la strada. “Per come è stata realizzata la nuova segnaletica, lungo tutta la via non è più possibile parcheggiare”.

Una situazione che i residenti vorrebbero capire meglio, soprattutto per quanto riguarda le motivazioni della nuova disposizione.