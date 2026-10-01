Il consigliere mette nel mirino l’iter per il nuovo impianto: “Otto cronoprogrammi disattesi e nessuna trasparenza”. Intanto, Zedda propone l’Anfiteatro romano per il sorteggio degli Europei

A Cagliari c’è già la location per il sorteggio degli Europei, ma ciò che ancora non c’è è il bando per costruire il nuovo stadio.

È da questo contrasto che parte l’intervento di Giuseppe Farris, che torna a puntare i riflettori sui tempi dell’iter per il futuro impianto e sulla verifica del progetto ancora in corso.

Farris mette subito sul tavolo un dato: sono passati due mesi dall’approvazione del Consiglio comunale e, secondo quanto denuncia, sono già otto i cronoprogrammi saltati e nel frattempo, però, non è ancora arrivata una nuova data per il bando.

Il Comune, secondo quanto riferito nel rendiconto consiliare, comunica che la verifica del progetto è ancora in corso ed è proprio questo passaggio a sollevare le domande del consigliere:

«I fatti dimostrano che le criticità c’erano», scrive Farris, chiedendo di sapere cosa sia emerso concretamente durante la verifica.

Le domande sono queste: “Quali rilievi sono stati formulati? Quali modifiche sono state richieste? Perché si è resa necessaria una proroga e fino a quando”.

Secondo Giuseppe Farris sono proprio questi gli atti che avrebbe chiesto di conoscere e il cui accesso, sostiene, gli sarebbe stato negato.

Da qui la sua contestazione sulla trasparenza dell’iter istruttorio: “Otto cronoprogrammi saltati e nessuna trasparenza sull’iter istruttorio”, è la sintesi del consigliere.

Mentre il bando resta ancora da vedere, c’è già un altro pezzo della partita che sembra avere una possibile collocazione: il sindaco Massimo Zedda ha proposto l’Anfiteatro romano come possibile location per ospitare il sorteggio degli Europei.

Farris non risparmia l’ironia e ricorda anche che l’Anfiteatro è stato chiuso durante una precedente amministrazione Zedda.

La sua conclusione gioca proprio su un paradosso: “Possiamo stare tranquilli: non sappiamo ancora quando ci sarà il bando, però sappiamo già dove Zedda”’

Il punto sollevato dal consigliere, quindi, resta quello dei tempi: da una parte si ragiona già su dove ospitare il sorteggio, dall’altra il percorso che dovrebbe portare alla gara per il nuovo stadio non ha ancora raggiunto il traguardo del bando.