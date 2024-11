Continuità territoriale, l’assessora Barbara Manca incontra Aeroitalia e Ita Airways: “Affrontate le criticità emerse nel primo periodo di esercizio”

Duplice incontro ieri, giovedì 14 novembre, tra lo staff dell’assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, Aeroitalia e Ita Airways, due delle tre compagnie impegnate nel servizio di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. Nei prossimi giorni si svolgerà un medesimo vertice con Volotea, terzo vettore aggiudicatario del servizio.

Gli incontri, preannunciati nei giorni scorsi dopo il Comitato di monitoraggio della Continuità territoriale aerea, hanno avuto un’impronta fortemente pratica e organizzativa con un confronto aperto su segnalazioni e criticità registrate nelle prime settimane di servizio, caratterizzati dalla volontà condivisa di superare i problemi e fornire il miglior servizio possibile.

“Innanzitutto abbiamo fornito alle compagnie una serie di dati elaborati quotidianamente dal nostro assessorato sul livello di riempimento degli aerei e sulle date che nei periodi di picco, le vacanze di Natale in primis, necessiterebbero di voli aggiuntivi per soddisfare le esigenze di trasporto – spiega l’assessore Barbara Manca -. Grazie al lavoro svolto abbiamo la possibilità di anticipare le criticità, così da evitare emergenze e atti d’urgenza da adottare all’ultimo minuto. Si tratta di una grande novità che abbiamo introdotto per ridurre al minimo le situazioni di emergenza. Abbiamo deciso di svolgere un ruolo proattivo nell’individuare e prevenire i problemi, così da non dover intervenire quando ormai è troppo tardi. Successivamente abbiamo affrontato con le due compagnie le varie criticità segnalate dai passeggeri”.

AEROITALIA

Con l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri sono stati affrontati i seguenti temi:

– Limite agli orari di prenotazione dei voli e del check-in online, al momento disponibile fino a tre ore prima dell’orario di partenza del volo. La compagnia ha assicurato che il sistema di prenotazione sarà riprogrammato con la possibilità di portare questo limite orario da tre ore a 90 minuti prima dell’orario di partenza. Questa operazione tecnica sarà conclusa entro pochi giorni. Il check-in al banco è comunque gratuito fino all’ultimo momento.

– Acquisto di servizi aggiuntivi con cambio biglietto/rimborso. Alcuni passeggeri hanno segnalato di non aver ricevuto rimborsi dei servizi aggiuntivi o riproposizione degli stessi nel nuovo volo. La compagnia ha assicurato che la modifica può essere effettuata da sito o App con la garanzia del mantenimento dei servizi acquistati o il rimborso qualora gli stessi non fossero più disponibili. È possibile farlo anche tramite call centre.

– Problemi sulla parte del sito dedicata alle agenzie. Aeroitalia ha spiegato che il sito è in fase di aggiornamento del sito web e questo impatta sui servizi offerti. Il sito sarà sistemato entro una settimana. Nel frattempo è disponibile un call centre dedicato per le agenzie, attivo nei giorni feriali.

– Necessità di accordi di code sharing. L’Ad di Aeroitalia Intrieri ha reso noto che è stato siglato un accordo di code sharing con Qatar Airways, che sarà operativo al più tardi da fine gennaio. Inoltre sono in corso interlocuzioni con altre compagnie.

ITA AIRWAYS

Anche con Ita Airways è stata affrontata la questione di possibili criticità nel periodo di Natale, soprattutto lungo la tratta Alghero-Milano Linate, meno per la Alghero-Roma Fiumicino, interessata da possibili carenze di posti solo nei giorni immediatamente precedenti il Natale. I dati previsionali elaborati dall’assessorato sono stati condivisi con la compagnia al fine di anticipare le criticità. Ita ha garantito il suo impegno nella fornitura di voli aggiuntivi nelle date di maggiore picco. Grazie ai dati forniti dall’Assessorato valuterà la richiesta dell’assessora Barbara Manca di rendere strutturale l’incremento dei voli.

È stato poi discusso il problema principale riguardante i collegamenti da Alghero, quello degli orari dei voli per Milano Linate. Ita Airways si è resa disponibile a posticipare il volo di rientro di 45 minuti per rendere più confortevole il rientro nell’Isola dei cittadini sardi. Per quanto riguarda il volo della mattina è stata ribadita la ferma richiesta dell’assessora Manca di anticipare la partenza. Sono ancora in corso valutazioni che dipenderanno dagli esiti della convocazione della compagnia e dell’Assessorato presso la Commissione di vigilanza per il diritto allo sciopero prevista per la mattina di lunedì 18 novembre. La richiesta di incremento dei voli, più volte avanzata dalla Regione Sardegna e supportata dai dati forniti, potrebbe essere funzionale anche alla risoluzione di quest’ultimo problema.

Tra gli altri problemi di cui si è parlato con entrambe le compagnie ci sono stati: la documentazione richiesta per usufruire delle tariffe agevolate all’imbarco o in sede di prenotazione con la necessità di garantire l’imbarco a tutti gli aventi diritto anche in assenza di Carta d’identità; Documenti richiesti per i due posti di riserva per pazienti sanitari; trasporto di salme e radiofarmaci.

“Ora che il servizio è stato avviato questo dialogo continuo e costante con le compagnie è più utile che mai – conclude l’assessora Manca -. Un fatto corroborato dalla consapevolezza di non avere ancora a disposizione lo strumento che vorremmo, il nuovo decreto ministeriale che sarà pronto per il servizio in vigore dal prossimo ottobre. Ad oggi infatti dobbiamo cercare di ottenere le migliori condizioni possibili per i viaggiatori sardi con gli strumenti a disposizione. Ogni aspetto deve quindi necessariamente essere studiato volta per volta dal nostro Assessorato e concertato con i vettori al fine di trovare soluzioni agevoli per tutti”.