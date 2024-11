Incubo piazza del Carmine, tra spaccio e violenza: “Ridate la piazza ai cagliaritani: subito telecamere e bagni chimici”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Adolfo Costa, presidente del Comitato Stampace, usa un solo slogan per spiegare l’emergenza nel quartiere: “Ridate piazza del Carmine ai Cagliaritani!”.

Le problematiche legate al quartiere Stampace sono ormai tristemente note. Per parlare della situazione in piazza del Carmine e non solo, è intervenuto Adolfo Costa, presidente del Comitato di Stampace. “Questa è la piazza di tutti i cittadini cagliaritani e delle loro famiglie, una piazza che ormai è stata strappata alla collettività da situazioni malavitose: spaccio a cielo aperto, poliziotti malmenati, una delinquenza a carattere extracomunitario e locale”.

Anche i dintorni di piazza del Carmine sono oggetto di vandalismo, con gli angoli delle Poste che sono diventati dei veri e propri orinatoi a cielo aperto, “Chiediamo l’istituzione di bagni chimici e di nuove telecamere, una città votata al turismo come Cagliari non può accettare una situazione del genere.”

Non solo piazza del Carmine, anche il centro nei giorni scorsi è stato teatro di un vero e proprio susseguirsi di episodi di violenza: “Siamo preoccupati, speriamo che il Prefetto mantenga le sue promesse e migliori i servizi di sicurezza”.

C’è però un’ottima novità: “ Il Prefetto ha istituito un tavolo prefettizio al quale interverranno le varie parti in causa tra cui i cittadini. Questa buona notizia è confortata dall’interesse del sindaco per far si che la situazione migliori.”

Rimangono le criticità quindi, ma si registra finalmente qualche segnale positivo. Secondo Adolfo Costa infatti “c’è un attenzione particolare da parte degli organi preposti, anche se la situazione resta preoccupante: macchine aperte, donne strattonate e situazioni pericolose quotidianamente ”

Nonostante la preoccupazione, rimane la determinazione a monitorare l’evoluzione della situazione ma traspare ottimismo per il futuro.