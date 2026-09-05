Nelle scorse ore, i Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del capoluogo nei confronti di un uomo ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Il provvedimento scaturisce dalla querela formalizzata da un familiare dell’arrestato in cui sono state rassegnate abituali condotte vessatorie, prevaricatrici ed intimidatorie, correlate a quotidiane richieste di denaro per il pagamento di debiti contratti per l’acquisto di stupefacenti e il gioco d’azzardo, tali da indurre la denunciante in uno stato di timore costante per la propria incolumità personale.

In particolare, le continue richieste di liquidità, che talvolta hanno sfiorato i 2000€, erano sempre accettate dalla vittima per paura di ritorsioni e hanno determinato un depauperamento del patrimonio della stessa, vistasi costretta anche a vendere immobili di proprietà.

L’arrestato è stato trasferitoo presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.