Conte verso la decisione: zona arancione nazionale nel prossimo weekend, bar e ristoranti chiusi. In corso le riunioni decisive, le ultime indiscrezioni parlano di un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell’ultimo Dpcm. Il nostro giornale partner Quotidiano.net riporta così le ultimissime: “Dovrebbe contenere misure che saranno applicate a livello nazionale, aldilà del sistema delle fasce. Questo consentirebbe di evitare il ‘liberi tutti’ e di monitorare per un’altra la settimana l’andamento dell’epidemia. Dal 7 al 15 l’ipotesi è quella di una zona gialla ‘rafforzata’ in tutta Italia, con stop agli spostamenti tra regioni (se non per ragioni di necessità) e weekend del 9 e 10 gennaio con regole da zona arancione. Quindi bar e ristoranti chiusi anche a pranzo per il servizio al tavolo, ma asporto consentito, e niente spostamenti tra Comuni (nel fine settimana)”.

Tra le misure all’attenzione del Cts, anche la proroga fino al 15 gennaio del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni, disabili e persone non autosufficienti conviventi esclusi. Dovesse essere riproposta negli stessi termini di questi giorni, la deroga consentirebbe di andare a visitare parenti o amici anche fuori dal Comune, nel weekend arancione, pur entro i confini regionali. Tra le indiscrezioni, non confermate, anche quella di un possibile allungamento del coprifuoco che scatterebbe dalle 20. Sardegna dunque in zona gialla il 7 e 8 gennaio, poi due giorni in arancione