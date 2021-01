Conte si è dimesso, Solinas netto: “Senza maggioranza si deve tornare al voto”

Il presidente della Regione Christian Solinas interviene, su Casteddu Online, dopo le dimissioni annunciate in Consiglio dei ministri a Roma dal premier Giuseppe Conte. E invoca, prima di tutto, rapidità: “Spero solo che si faccia in fretta. Questo è un momento particolare per tutti, siamo in una pandemia”, quella del Coronavirus, ma non solo: “C’è anche quella economica, che comincia a stringere sempre più forte tutti gli operatori e quindi il settore pubblico, dal Governo alla Regione, deve dare risposte ai cittadini. Se questo parlamento non è in grado di formare una maggioranza e un governo, che si torni pure alle urne”, avvisa Solinas.

“Si prenda una decisione il più possibile rapida, per dare un governo forte e autorevole all’Italia in un momento così complesso”. Un suggerimento-invocazione delle urne che ha già detto, con toni anche più forti, la Lega. Posizione simile, quindi? “Condivido una posizione di buon senso”.