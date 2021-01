Cagliari, via ai lavori per la metro e addio al parcheggio di via Roma

Via ai lavori per la metro e addio al parcheggio di via Roma. L’annuncio oggi, da parte dell’assessore al Traffico Alessio Mereu, nella conferenza stampa di presentazione del bando di gara per la riqualificazione di piazza Matteotti e via Roma. “In futuro vogliamo alleggerire il traffico di piazza Matteotti con nuove soluzioni e nuovi spazi studiati intorno alle esigenze di pedoni e ciclisti”. Poi l’avviso ai cagliaritani. “Durante i lavori della metro i cittadini si dovranno sacrificare e rinunciare ai parcheggi di via Roma”.

“Troveremo altre zone per i parcheggi che non devono stare in via Roma”, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu, “lì si deve poter passeggiare, giocare e correre e servono le panchine per ristorarsi”.