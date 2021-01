Cagliari, paura a Genneruxi per un incendio: divano avvolto dalle fiamme, coppia in salvo

Paura nel rione cagliaritano di Genneruxi per un incendio scoppiato in un appartamento di via Costantinopoli. Le fiamme, probabilmente partite da una stufetta, hanno avvolto un divano che si trovava nella cucina. Al momento del rogo, come spiegano i Vigili del fuoco intervenuti sul posto con due automezzi, c’era una coppia. Alla fine, solo tanta paura per i due, che erano già riusciti ad abbandonare l’abitazione. I pompieri hanno messo in sicurezza anche due bombole, una delle quali alimentava la stufetta. Sul posto anche i carabinieri.