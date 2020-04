Conte, ecco i soldi contro la Crisi Virus: “400 miliardi alle imprese italiane: una potenza di fuoco, intervento più poderoso di sempre”

Conte, maxi piano contro la Crisi Virus: “400 miliardi alle imprese italiane: una potenza di fuoco, intervento più poderoso di sempre”. Il premier Conte annuncia il decreto liquidità, subito maxi prestiti a tutte le imprese in difficoltà con rate da restituire in vari anni, la garanzia la darà lo Stato: “Vi annuncio che diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 al mercato interno e altri 200 a quello dell’export. E’ una potenza di fuoco, non ricordo un intervento così poderoso del nostro governo a favore delle aziende. Si tratta di soldi che saranno erogati con lo Stato che fornirà da garanzia. Abbiamo dotato il Paese di uno strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono un minimo ruolo strategico, abbiamo potenziato la Golden power, attraverso quello possiamo controllare operazioni societarie e scalate potenzialmente ostili. Tutti esprimono ammirazione per la forza e la resilienza del nostro Paese, esprimendo apprezzamento. Agli italiani dico: state dando un contributo fondamentale e presto raccoglieremo i frutti di questi sacrifici. Ci sarà presto una nuova primavera e la vivremo tutti insieme. Essere italiani significa essere coraggiosi, con grande passione”.