Coronavirus, sì alle passeggiate sotto casa in Sardegna: “Ma da soli e indossando la mascherina”

La passeggiata sotto casa? Si può fare. Ma da soli e possibilmente indossando la mascherina, “e soprattutto evitando gli assembramenti. Se si agisce in questo modo e con buon senso nessun agente di polizia avrà qualcosa da ridire”. Il presidente della giunta regionale Christian Solinas nella quotidiana teleconferenza ha precisato i termini dell’ultima ordinanza. “Non siamo in uno stato di polizia”, ha dichiarato il Governatore, “si può fare la passeggiata, ma mantenendo le buone pratiche evitando gli assembramento. La passeggiata non può diventare l’occasione per riprendere abituali rapporti sociali: questo non è possibile. L’autorizzazione esplicita”, ha aggiunto, “è necessaria solo per i soggetti che non possono stare soli per motivi terapeutici. Per tutti gli altri”, ha concluso, “funziona il buon senso,: si può fare la passeggiata entro i 200 metri, possibilmente con la mascherina e mantenendo il distanziamento”.

Solinas ha anche parlato delle mascherine arrivate oggi. “Ne abbiamo un milione e 700 mila”, ha annunciato il Governatore, “e coprono il fabbisogno del nostro personale sanitario per un mese e messo. Quando le mascherine saranno a disponibili per tutti i sardi confidiamo che l’utilizzo diventi una normalità”.