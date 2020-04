Coronavirus, la redazione di Tiscali News in cassa integrazione fino a giugno

La redazione di Tiscali News sarà in Cassa Integrazione al 40% dal 6 aprile al 5 giugno. L’annuncio in un comunicato diffuso dal comitato di redazione. “Ai pesanti colpi che l’economia italiana sta subendo a causa della pandemia da Coronavirus, non è estranea Tiscali né lo è il settore dei media”, si legge nel documento, “tale congiuntura negativa ha indotto la direzione aziendale di Tiscali ad avviare la Cassa integrazione con diverse percentuali di riduzione oraria (dal 20% al 40% con una media del 25%) a seconda dei vari settori coinvolti.

Lavorare con orario ridotto non sarà affatto facile. Ma continuiamo a credere nel valore del nostro prodotto e delle nuove sfide in cui siamo già impegnati”.