Concerto di Mengoni a Capodanno, Truzzu: “A Cagliari 2 mila turisti”

“Oltre 20 mila persone hanno salutato il nuovo anno alla Fiera con un grande concerto di Marco Mengoni. Circa 2000 sono arrivate da oltre Tirreno, scegliendo Cagliari per le loro vacanze”.

Così il primo cittadino ha salutato l’arrivo del 2024 in città e lo show del vincitore di Sanremo alla Fiera. “Il mio ringraziamento più sentito va agli uomini della notte: forze dell’ordine, polizia locale, vigili del fuoco, personale sanitario, organizzatori e volontari. Il successo di questa notte”, ha sottolineato, “è dedicato a chi ha lavorato in silenzio, credendoci, incurante di polemiche strumentali e inutili. Cagliari è una città importante e lo sarà sempre di più.

Felice 2024 di cuore a tutti”.

Dura la replica dell’opposizione: “Il nostro sindaco ieri si è detto molto soddisfatto del Capodanno cagliaritano e del concerto di Marco Mengoni alla Fiera”, ha attaccato la consigliera Francesca Mulas, “ha parlato di indotto economico, economia vibrante e tanto divertimento. Non una parola sulla città che per una notte è stata in ostaggio di vandali e violenti: auto distrutte, botti e petardi tutta la notte anche nelle strade più frequentate, l’edicola di piazza Yenne vandalizzata, tante chiamate al 118 per ragazzi ubriachi e risse, un ragazzo accoltellato e ora ricoverato in gravi condizioni. Una città sfregiata”.