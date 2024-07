Concerti estivi alla Fiera: nasce l’Arena 2024 – Cagliari Summer Forum

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari i concerti estivi alla Fiera. Per tentare di salvare la stagione degli spettacoli all’aperto durante la bella stagione il Comune punta sull’usato sicuro. I cantanti si esibiranno da luglio a ottobre nel quartiere fieristico di viale Diaz, in una nuova struttura che sarà chiamata “Arena 2024 – Cagliari Summer Forum”.

Il Comune ha stretto l’accordo con l’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese (Cspi, che si occupa per conto della Camera di Commercio di Cagliari della gestione del quartiere fieristico di viale Diaz) e ha puntato su un’ area in città facilmente raggiungibile e che permetterà agli operatori interessati, per le caratteristiche e la tipologia dei servizi già presenti in loco, di snellire il più possibile la procedura organizzativa e realizzativa degli eventi.

Per l’amministrazione, l’area della Fiera di Cagliari è “la scelta più valida, alla luce della difficoltà di reperimento di altri spazi immediatamente disponibili in città e con caratteristiche dimensionali, di accesso, di facilità di allestimento e con collaudati allestimenti tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di cui alle normative in materia di safety e sicurezza”.

Inoltre, “dal momento che le risorse disponibili non consentono l’allestimento completo ex novo di un’arena spettacoli compreso il noleggio di tutte le attrezzature necessarie, sarà possibile utilizzare allo scopo parte delle attrezzature già presenti e montate in loco, ritenute utili e adatte allo scopo, circostanza che permette di risparmiare sui costi di manodopera, montaggio e trasporto”.