Incidente nella notte sulla 195 a Cagliari. Per causa ancora da accertare un ‘auto si è scontrata con una moto. Il centauro è stato accompagnato all’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso (per dinamica), ma non è in pericolo di vita. Gli altri feriti sono lievi (due in codice giallo e uno verde). I rilievi sono a cura della polizia municipale di Cagliari.