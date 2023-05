“Concerti a Palazzo Regio” a Cagliari, sabato protagonista il Duo Perfetto

Sabato 6 maggio 2023 prosegue la Rassegna “Concerti a Palazzo Regio” che vedrà protagonista il Duo Perfetto, composto da Clorinda Perfetto al pianoforte e Robert Witt al violoncello. Con il concerto “ITINERARI MUSICALI”, che si terrà presso la Sala Consiglio del Palazzo Regio di Cagliari (con inizio alle ore 19.00), il Duo Perfetto proporrà un repertorio che spazierà fra brani di grandi compositori come Josè Bragato, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Ennio Porrino, pure attraverso la proposta di brani legati alla tradizione musicale sarda.

Il Duo è composto dalla pianista Clorinda Perfetto, docente del Conservatorio di Musica di Cagliari pianista che collabora anche con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e dal berlinese Robert Witt, primo violoncello dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. La storia del Duo Perfetto inizia nel 2015 con la vittoria al Concorso internazionale di musica da camera Tim e la conquista del 1° posto in tutti i cinque round. Da quel momento comincia un percorso costellato di successi che porta Clorinda e Robert a esibirsi in centinaia di concerti in Europa e Sud America nonché in programmi radiofonici e televisivi in ambito nazionale e internazionale. Dopo il successo di “Complete Kapustin” per la Brilliant Classics e “Da Bonaria a Buenos Aires” per la Limen Music, che contiene eccezionali arrangiamenti di musica sarda e argentina di Josè Bragato e Astor Piazzolla, Perfetto e Witt cominciano a esplorare un nuovo campo musicale e nel 2019 registrano il loro arrangiamento inedito delle 4 stagioni di A. Vivaldi per clavicembalo e violoncello. Nel 2020 durante la tourneè “Vanguardista” post Covid, il Duo Perfetto è stato il primo a inaugurare, dopo sei mesi di silenzio, luoghi come l’Internationales Theater Frankfurt, Il Festival internazionale “VIVACELLO” di Basilea-Liestal, Il Goldbekhaus di Hamburg, la KonzertSaal nel Musikinstumenten Museum i Stuttgart, la KonzertSaal della Christus Kirche a Dresden, il Festival internazionale “Musik auf DUO PERFETTO Dresden” a Birkinfeld e la Fraglia della vela di Riva del Garda

Il concerto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo in collaborazione e con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari), nell’ambito dei progetti “Concerti a Palazzo Regio”, “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2023 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

L’ingresso al concerto è gratuito.