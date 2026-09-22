Con SECAR il Super Hybrid arriva nel Sud Sardegna: l’elettrico ogni giorno, la libertà nei viaggi

Sestu (CA) – Cambiare auto oggi significa orientarsi tra consumi, nuove tecnologie e abitudini che non sempre siamo pronti a rivoluzionare. Chi cerca la fluidità della guida elettrica, ma non vuole organizzare ogni viaggio intorno alla ricarica, può trovare una risposta concreta nella tecnologia SHS-P di OMODA | JAECOO, disponibile da SECAR a Sestu.

Il Super Hybrid pensato per la vita reale

SHS-P significa Super Hybrid System Plug-in: un sistema che combina motore a benzina, propulsione elettrica e batteria ricaricabile. A coordinare tutto pensa l’elettronica di bordo, scegliendo come utilizzare le diverse fonti di energia in funzione del percorso, della carica disponibile e della potenza richiesta.

Tradotto nella vita di ogni giorno? Significa muoversi tra Cagliari, Sestu e l’hinterland privilegiando la guida elettrica quando le condizioni lo consentono, per poi affrontare un viaggio più lungo senza cambiare completamente le proprie abitudini.

Nel traffico si apprezzano silenziosità, risposta immediata e fluidità, mentre fuori città entra in gioco la gestione combinata dei motori. Non occorre conoscere ogni dettaglio tecnico per utilizzarla; è però importante ricordare che una plug-in dà il meglio quando viene ricaricata con regolarità.

OMODA 7 o JAECOO 7? Due modi di vivere il Super Hybrid

OMODA 7 SHS-P sceglie un design fluido e contemporaneo, con un’impostazione da crossover tecnologico pensata per accompagnare con naturalezza tanto gli spostamenti quotidiani quanto i viaggi. JAECOO 7 SHS-P mostra invece linee più nette e una personalità ispirata al mondo outdoor, senza rinunciare al comfort urbano.

Secondo i dati dichiarati dal costruttore, entrambe consentono di percorrere oltre 90 chilometri in modalità elettrica nel ciclo combinato WLTP e superano i 1.200 chilometri di autonomia complessiva nelle condizioni previste. I valori reali possono cambiare in base a temperatura, velocità, carico, percorso e stile di guida.

La famiglia SHS-P comprende anche OMODA 9 e JAECOO 8, per chi cerca dimensioni, dotazioni e prestazioni differenti. La scelta, quindi, non si esaurisce nei numeri: spazio, visibilità, posizione di guida, comfort e possibilità di ricarica raccontano molto di più sull’auto adatta alla propria quotidianità.

Perché scoprirle da SECAR

Nel salone SECAR OMODA | JAECOO di V.le Monastir km 7,900 a Sestu, lungo la SS 131 e punto di riferimento del brand per il Sud Sardegna, il team accompagna ogni cliente in un confronto trasparente tra modelli, allestimenti ed esigenze reali: quanti chilometri percorre ogni giorno, dove può ricaricare e quanto spesso affronta viaggi più lunghi.

È un approccio concreto, perché una tecnologia si sceglie davvero solo quando incontra il proprio modo di vivere l’auto. E la prova decisiva resta quella su strada, quando silenziosità, posizione di guida e risposta del sistema smettono di essere parole su una scheda tecnica.

Il Super Hybrid si capisce al volante

Visita il salone SECAR a Sestu oppure lascia i tuoi recapiti e prenota un test drive. Il modo migliore per capire SHS-P è sentirlo lavorare, mentre tu pensi soltanto a guidare.