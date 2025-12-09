Poco dopo le 21 alcuni passanti hanno notato diverse persone incamminarsi dalla spiaggia verso l’entroterra e hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri, che hanno rintracciato i nove stranieri poco lontano dal punto di approdo. Tutti risultano maggiorenni e in buone condizioni fisiche.

Il barchino utilizzato per la traversata non è stato trovato, probabilmente abbandonato in mare o spinto al largo dalle correnti. Dopo le procedure di identificazione, il gruppo è stato accompagnato nel centro di accoglienza di Monastir, nel Cagliaritano, dove verranno effettuati i controlli di rito.