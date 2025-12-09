Prima l’avvallamento della strada, poi una feritoia che si è aperta nell’asfalto, una copertura di fortuna con assi di legno, qualche transenna per evitare che i passanti ci finiscano dentro e le auto continuino a parcheggiare: una situazione di pericolo e disagio che da anni, incredibilmente, si protrae in via dei Capraia, all’altezza del civico 18-20, proprio davanti all’ingresso del pastificio-pasticceria ‘Le Delizie di Boi Bonaria’.

A segnalare il problema a Casteddu online sono i proprietari dell’attività commerciale, esasperati dall’eterno rinvio dei lavori che, fra l’altro, neanche si sa chi debba fare.

“E’ una situazione che va avanti da anni”, raccontano. “Prima c’è stato l’avvallamento evidente dell’asfalto, le auto continuavano a parcheggiare e temevamo che prima o poi l’asfalto cedesse. E infatti, un paio di mesi fa la situazione è diventata ancora più pericolosa, si è aperta una feritoia, tanto che gli operai del comune sono intervenuti coprendo con lastre di legno e chiudendo l’accesso con le transenne”, come potete vedere dalle foto.

Ma di risolvere il problema non se ne parla: il mini cantiere resta lì, creando disagio ai passanti e soprattutto a chi deve entrare nel panificio e costituendo una oggettiva situazione di pericolo. “Qualche giorno fa alcuni tecnici del comune sono tornati a controllare la situazione ma hanno detto che dev’essere Abbanoa a intervenire. Aspettiamo che qualcuno si decida a risolvere, perché la situazione è diventata insostenibile”, è l’appello dei proprietari.