Come ai tempi bui: anche la Sardegna in rosso scuro nella cartina Covid dell’Europa

Anche la Sardegna finisce in rosso scuro nella cartina Covid dell’Unione europea. Diventata la scorsa estate regione verde nella stessa cartina, l’isola viene ora declassata e allineata alla stessa sorte del resto d’Italia, indicata con il colore del massimo rischio epidemiologico. Appena sette giorni fa la Sardegna era in rosso. Ma anche se è una magra consolazione, si trova in corposa compagnia: secondo l’agenzia Ue è in rosso scuro tutta l’Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale. In rosso solo la Romania, parte dell’Ungheria e vasta parte della Polonia. Non c’è nessun Paese indicato con un rischio minore, giallo o addirittura verde: l’intera Europa è travolta da una nuova, violenta e inarrestabile ondata di contagi.