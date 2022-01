Paura sulla Ss 125, fiamme nel serbatoio di gpl di un distributore di Girasole

Paura ai bordi della Ss 125, all’altezza di Girasole, per un incendio scoppiato in un distributore di benzina. Le fiamme si sono sviluppate da un serbatoio di gpl, fatale una fuoriuscita di gas. Sul posto sono intervenute varie squadre dei Vigili del fuoco e, nel giro di un’ora e mezzo, il rogo è stato circoscritto, e i pompieri sono impegnati per la bonifica completa dell’impianto di stoccaggio. Fortunatamente, grazie alla professionalità dei soccorritori intervenuti non si registrano feriti.