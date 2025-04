Solinas viaggiava gratis con la moglie nella nave Tirrenia: c’è anche lui tra i nomi caldi di Traghettopoli. Solinas, non indagato, avrebbe viaggiato per venire al Salone nautico a Genova nel 2023. Nell’elenco figura anche la moglie dell’ex governatore, emerge dall’inchiesta coordinata dal pm Walter Cotugno.

Lo ha confermato nei dettagli oggi l’Ansa Liguria: “Secondo gli investigatori, le compagnie del gruppo Onorato avrebbero regalato, in sei anni, quasi 34 mila biglietti. Prova, per la procura, di un “meccanismo corruttivo impressionante”, che coinvolge ufficiali “strategici” per le compagnie. Fra i beneficiari ci sono anche il comandante generale Nicola Carlone e Roberto Isidori, vicecapo di gabinetto di Matteo Salvini. Ma anche il comico Beppe Grillo, e il figlio Ciro, neppure loro indagati”. Dunque anche il governatore sardo figura nell’elenco dei privilegiati di Tirrenia in quello che è diventato un cmaoroso scandalo nazionale.