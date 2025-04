Recuperato ferito e poi riabilitato, ha ripreso la vita nel suo habitat naturale.

Spettacolo ieri mattina, davanti a un pubblico attento il corpo forestale ha trasportato l’animale sino al monte per poi aprire la cassetta dove è stato ben custodito per tutto il viaggio. Nessuna esitazione da parte del gheppio che, non appena ha potuto, ha spalancato le ali ed è volato via tra gli applausi dei presenti. Non un fatto insolito, infatti non è raro che il corpo forestale rimette in libertà con queste modalità un animale selvatico che, dopo le cure, può riprendere la sua vita in mezzo alla natura. “Grazie a tutti coloro che lavorano per la salvaguardia della fauna e della flora della nostra terra meravigliosa” ha espresso “L’Oasi Wwf del Cervo e della Luna”.