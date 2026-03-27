Sicurezza nelle strutture pubbliche sarde: “Non si può continuare a risparmiare sulla pelle delle persone”. Dopo l’accoltellamento di un addetto alla vigilanza all’Ersu, la Fisascat CISL Sardegna esprime “forte preoccupazione e profonda inquietudine”.

Un episodio grave, che riaccende i riflettori su un tema che come organizzazione sindacale denunciamo da tempo: il progressivo indebolimento dei sistemi di sicurezza nelle strutture pubbliche.

“Da anni assistiamo a scelte orientate esclusivamente al contenimento dei costi, con il risultato concreto di sostituire le guardie giurate con figure non adeguatamente formate alla gestione delle emergenze e dei rischi. Una deriva pericolosa che espone lavoratori e cittadini a situazioni sempre più difficili e, come dimostrano i fatti, potenzialmente drammatiche.

Non è accettabile che la sicurezza venga considerata una voce su cui risparmiare. Le lavoratrici e i lavoratori impiegati nei servizi di vigilanza svolgono un ruolo fondamentale di prevenzione, controllo e gestione delle criticità, e non possono essere sostituiti con soluzioni al ribasso che non garantiscono gli stessi standard”.

Quanto accaduto oggi impone una riflessione seria e immediata da parte delle istituzioni e degli enti gestori. “È necessario invertire questa tendenza, investendo nuovamente in sicurezza qualificata e restituendo centralità alla tutela delle persone.

La Fisascat CISL Sardegna chiede con forza che vengano rivisti i modelli organizzativi adottati nelle strutture pubbliche e che si apra un confronto urgente per garantire condizioni di sicurezza adeguate, sia per gli operatori che per gli utenti.

Non possiamo più permetterci di intervenire solo dopo che si verificano tragedie. La sicurezza deve tornare ad essere una priorità, non un costo da tagliare” spiega Monica Porcedda

Segretaria Regionale Fisascat CISL Sardegna.