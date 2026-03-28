Tragedia questa mattina lungo la statale 388 fra Ollastra e Villanova Truschedu. Io noto medico di base e dermatologo di Santa Giusta Sergio Puddu, 60 anni, sarebbe stato colto da un malore mentre andava in bici come d’abitudine. Purtroppo, ogni soccorso è stato inutile per l’amato medico, deceduto poco dopo.

Tantissimi i messaggi sui social da parte soprattutto dei tantissimi pazienti per i quali Puddu è sempre stato un punto di riferimento per umanità e professionalità.

Cordoglio anche da parte del sindaco di Santa Giusta Andrea Casu: “Con profondo dolore la comunità di Santa Giusta apprende della prematura scomparsa del dottor Sergio Puddu, medico stimato e punto di riferimento per tanti cittadini.Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione e di tutta la comunità.”