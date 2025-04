Brutto incidente questa sera vicino Sestu, in direzione Ussana. Un camion si è ribaltato coinvolgendo un’altra vettura: tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale ma le loro condizioni non sembrerebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono adoperati per estrarre il camionista dalle lamiere e della messa in sicurezza della zona.

I carabinieri si stanno occupando dei rilievi di rito e della ricostruzione del sinistro.