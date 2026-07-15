Due persone sono state trovate morte all’interno di un’abitazione di via San Giovanni, a Maracalagonis. Le vittime, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero una donna e il figlio.

Sulla vicenda è stato aperto un accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118 e al medico legale. Al momento non sono ancora chiari né la dinamica né le cause dei decessi.

Nelle prossime ore sono previsti ulteriori rilievi e l’arrivo del magistrato di turno, chiamato a coordinare le verifiche per fare luce sul caso.