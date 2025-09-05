Chia, donna colpita da un ombrellone volato via a causa del forte vento: “È arrivato con violenza alle mie spalle”. Un graffio e qualche ammaccatura ma sarebbe potuto andare molto peggio: l’ombrellone infatti ha colpito la donna al collo, proprio sotto la nuca. È accaduto qualche giorno fa ed è stata proprio la malcapitata a raccontare pubblicamente quanto accaduto. Tanta paura, “non capivo cosa stesse succedendo perché l’ombrellone si è schiantato contro di me con una violenza inaudita, così come solo il maestrale sa essere potente e violento ed io non potevo né prevedere né vedere, perché il tutto è accaduto alle mie spalle”.

Un episodio da non sottovalutare e che ricorda l’importanza di ancorare bene l’ombrellone al mare per evitare che il vento lo possa portare via e colpire inavvertitamente gli altri bagnanti che potrebbero riportare anche gravi conseguenze.