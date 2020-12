Cassa integrazione alla Saras, mercoledì dibattito in consiglio comunale a Sarroch

Mercoledì 9 dicembre alle ore 18 il Consiglio Comunale di Sarroch è convocato in modalità remota sulla piattaforma Google Meet e in diretta su Facebook sulla pagina del consiglio comunale per la discussione dell’ordine del giorno: sulla situazione di crisi dell’area industriale e possibili iniziative.

Due mesi fa la Sarlux aveva comunicato al sindaco Salvatore Mattana e all’amministrazione comunale le ragioni che hanno indotto l’azienda ha richiedere l’avvio della cassa integrazione, seppure parziale, per i dipendenti del gruppo Saras, tutte derivanti dalla situazione di emergenza conseguente alla pandemia da coronavirus.

Nei mesi precedenti, il diffondersi dell’epidemia da covid-19 ed il conseguente lockdown aveva determinato una drastica riduzione dei consumi di prodotti della raffinazione e la sospensione dell’attività di molte fabbriche e impianti petroliferi.

Nonostante questo, Sarlux aveva deciso di portare avanti i lavori programmati di manutenzione straordinaria di gran parte degli impianti e l’attività nell’area industriale è proseguita in modo organizzato con atteggiamenti responsabili da parte dell’azienda, delle imprese ed, in particolare, dei lavoratori, di cui bisogna dare atto.

Successivamente, ha comunicato Sarlux, la mancata ripresa dei consumi, anche a causa della recrudescenza dell’epidemia, ha determinato una situazione di crisi ed un aumento delle perdite dell’Azienda che ha portato ad assumere delle scelte per il contenimento dei costi in questa fase, definita transitoria, su tre direttrici: riduzione drastica degli investimenti per l’anno 2021

riduzione delle manutenzioni, confermando però la scelta del mantenimento di tutti gli impianti in marcia in previsione di una ripresa dei consumi da luglio 2021;

contenimento del costo del lavoro con l’avvio di una cassa di integrazione parziale distribuita tra tutti i dipendenti del gruppo.

Questo con l’auspicio dell’azienda e la volontà di una piena ripresa delle attività nel periodo successivo.

Il sindaco Mattana aveva preso atto della situazione e dello sforzo della società e aveva però segnalato tre aspetti critici e prioritari

– il sostegno alle imprese dell’area industriale e la tutela dei lavoratori del territorio

– il mantenimento degli investimenti in materia di sicurezza

– il proseguo degli investimenti e dei programmi di carattere ambientale.

“Riteniamo sia sicuramente da apprezzare l’accordo raggiunto per la cassa integrazione parziale dei 1378 dipendenti Sarlux, con la volontà di anticipare l’erogazione da parte dell’azienda.

In questa fase crediamo, però, sia importante prestare grande attenzione alla situazione di difficoltà delle imprese dell’area industriale e riteniamo necessario avviare ogni iniziativa, anche oltre gli strumenti ordinari previsti in caso di crisi, per la tutela del lavoro e dei lavoratori ed il sostegno alle iniziative di impresa nel territorio.

Abbiamo dato piena disponibilità a contribuire e partecipare, anche oltre il ruolo istituzionale, a tutte le iniziative in programma.

Inoltre, l’Amministrazione comunale , come ha già fatto in precedenza, cercherà di mettere in campo ogni strumento disponibile per sostenere le attività produttive ed il lavoro nel nostro territorio”, le dichiarazioni del sindaco di Sarroch Salvatore Mattana.