Non risponde al telefono, i vicini chiamano il 112: era stato colto da malore in casa a Tuili

Stanotte a Tuili, i carabinieri della Stazione di Barumini sono intervenuti presso l’abitazione di un vedovo 67enne che vive da solo e i cui figli lavorano nel nord Italia.

Non rispondeva alle numerose telefonate e al citofono, è questo che ha fatto preoccupare i vicini di casa e non poche altre persone. Così hanno chiamato i carabinieri, che una volta nell’abitazione dell’uomo hanno trovato tutto chiuso dall’interno. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta di ingresso.

Una volta dentro l’anziano è stato trovato riverso per terra, colpito da un malore, privo di sensi ma ancora vivo. Un’equipe del 118 lo ha rianimato e stabilizzato. Si trova ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Monserrato, dove lotta tra la vita e la morte.