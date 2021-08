“Casa vacanza fantasma a San Teodoro, ho fatto il bonifico e il venditore è sparito coi miei soldi”

Si allargano le segnalazioni, correlate da denunce, legate alla “casa fantasma” di San Teodoro, in Sardegna. La richiesta del pagamento anticipato, a volte solo una caparra, poi il presunto proprietario, tale “Pierluigi Marongiu, così si presenta” che scompare dopo aver ricevuto i bonifici dai malcapitati di turno. Uno dei casi più recenti riguarda Marco Godel, operaio 23enne del Piemonte. Sognava vacanze serene in Sardegna, invece si è ritrovato a dover andare dai carabinieri di Asti per sporgere denuncia: “Avevo visto un annuncio su Facebook per affittare una casa vacanze a San Teodoro, il sei agosto ho chiesto informazioni e mi è stato dato un numero di cellulare”. Godel ha chiamato subito: “Un uomo mi ha detto che l’alloggio era disponibile dal sedici al ventiquattro agosto”. Ottimo: “Mi ha chiesto una caparra per bloccare la prenotazione, mi ha fornito un codice Iban e gli ho spedito 130 euro”. Denari che ora il giovane rivuole indietro.

Il motivo? “Marongiu è letteralmente scomparso, mi ha bloccato sul telefono. L’indirizzo che mi aveva dato, a San Teodoro, esiste ma la non so se la casa esista o meno. Dopo aver constatato di essere stato truffato ho guardato su Facebook, scoprendo che altre persona sarebbero state truffate dalla stessa persona, sempre con lo stesso metodo”. Il giovane racconta anche di aver “dovuto disdire il volo in aereo, poi ho trovato un altro alloggio e sono arrivato in Sardegna con il traghetto. Il truffatore era moto gentile, mi aveva addirittura fornito gli orari dei bus che partono da Olbia aeroporto e arrivano a San Teodoro, proponendomi di pagare per il soggiorno mio e di un’altra persona 630 euro. Pensavo fosse un affare, rivoglio indietro i miei 130 euro. Son venuto lo stesso in Sardegna, magari mi faccio una passeggiata a San Teodoro e lo trovo”.