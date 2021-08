Sardegna, il vento alimenta gli incendi: fiamme a Calangianus e Porto S. Paolo.

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara e un CAN 7 proveniente da Olbia, su un incendio in agro del comune di Calangianus, in località “ST.ZO L’AGNULU”.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Calangianus.

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di ALA’ DEI SARDI e CAN 15 proveniente da Olbia, anche su un incendio in agro del comune di Loiri Porto S. Paolo, in località “M. Grossu”.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Padru.