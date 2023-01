Carcere di Uta, detenuto muore durante il sonno: oggi la tragica scoperta

Sgomento e dolore nella Casa Circondariale di Cagliari per l’improvvisa scomparsa di S. M., 53 anni, di Palma (Agrigento). L’uomo, che stava scontando una lunga pena, si trovava a Uta da circa un anno e mezzo. Ricoverato nel Centro Clinico dell’Istituto si è spento durante la notte, presumibilmente per un arresto cardiaco. La scoperta del decesso è avvenuta stamattina. S.M. era costantemente monitorato e più volte era stato mandato in Ospedale per accertamenti diagnostici e per sottoporsi a un intervento chirurgico. Il più delle volte però aveva rifiutato il ricovero. Lo rende noto Maria Grazia Caligaris, dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” sottolineando “la difficoltà di garantire la salute in carcere per chi soffre di gravi patologie”.

“La scomparsa di un detenuto – afferma Marco Porcu, direttore della Casa Circondariale cagliaritana – è sempre un motivo di grande dispiacere anche quando ciò avviene senza alcuna possibilità di un intervento risolutore. Esprimiamo il nostro rammarico e la vicinanza alla famiglia”.