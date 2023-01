Cagliari, svolta dopo 10 anni: via libera alla piscina con acquapark a San Michele

Piscina con acquapark a San Michele. Dopo 10 anni di stop qualcosa si muove. Oggi il progetto, approvato dalla giunta comunale è stato presentato alla commissione Lavori pubblico. “L’opera è importante e ha una storia lunga e travagliata”, ha dichiarato Umberto Ticca, presidente della commissione, “i proponenti il project hanno allungato moltissimo i tempi per arrivare al progetto, ora che sia project o opera interamente pubblica bisogna davvero avere un altro passo”.

Se il progetto definito ha avuto l’ok, restano ancora in piedi le incognite legate alla partita economica: non è ancora definita per via del necessario adeguamento prezzi. Nelle prossime settimane saranno chiariti tutti i dubbi.

È una delle grandi incompiute della città. La struttura giace abbandonata dal 2014 tra via Abruzzi, via Campeda e via Mandrolisai. L’impianto ospiterà una piscina di quartiere, dedicata prevalentemente ad anziani e bambini. All’esterno palestre, un campetto e una piscina all’aperto con scivoli, cascate e giochi d’acqua. Nascerà a San Michele la piscina di via Abruzzi, che secondo i progettisti, non dovrà essere solo un impianto sportivo, ma un moderno centro di aggregazione sociale per il quartiere “all’insegna del moderno concetto di wellness”. Nelle finalità del non è prevalente l’idea di realizzare una piscina per il nuoto agonistico, servizio peraltro già presente nell’area cagliaritana (Terramaini su tutti), ma per bambini e anziani.

La struttura è costituita complessivamente da una superficie coperta di circa mille e 643 mq, localizzata su un’area di circa 7 mila 896 mq destinata in parte a verde attrezzato ed in parte ad accogliere ulteriori strutture esterne quali una piscina esterna con annesso solarium, spazi per attività e manifestazioni stagionali all’aperto, almeno un campetto polivalente, un’area per il ristoro, ecc.

Un centro sportivo moderno e polivalente incentrato sulle attività di vasca: alla piscina esistente (17 X 25 m) si aggiungerà una nuova piscina per l’attività di aquagym e fitness acquatico. Attorno alla piscina ci saranno due aree palestra (esercizi a corpo libero e attrezzistica).

Per completare l’offerta sportiva del quartiere e della città, sarà realizzata una piscina all’aperto ( avrà una dimensione di 10x25m e sarà corredata da uno scivolo ) con forma a L ed altezza variabile capace di avvicinare ancora più utenti agli sport acquatici durante i periodi da luglio a settembre: sarà fruibile sia per il nuoto che per attività ricreative (scivoli, cascate e giochi d’acqua).