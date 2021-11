Carbonia, nascondeva in casa dosi di cocaina e marijuana: 39enne pregiudicata arrestata per spaccio

Alle ore 23 a Carbonia, i carabinieri del Radiomobile, assieme a quelli della Stazione di Sant’Antioco, hanno arrestato una 39enne del luogo, disoccupata con precedenti denunce a carico, lei indiziata del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La ragazza a seguito di una perquisizione personale e domiciliare svolta d’iniziativa dai carabinieri, è stata trovata in possesso di un grammo e mezzo di eroina suddivisa in dosi, di 0,1 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di grammi 3 di marijuana, nonché di materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il materiale rinvenuto è stato repertato, posto sotto sequestro e verrà custodito in cassaforte in attesa di essere trasmesso all’ufficio delegato per le analisi di laboratorio. Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di essere condotti stamattina al palazzo di giustizia di Cagliari per essere giudicati con rito direttissimo.